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        Kastamonu'da ilkokul ve ortaokul idarecileri ile öğretmenler 4 yıldır gazete çıkarıyor

        Kastamonu'da İhsangazi İlkokulu ve Ortaokulu öğretmen ve idarecileri ile öğrenciler, 4 yıldır gazete çıkartıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 14:28 Güncelleme: 03.05.2024 - 14:28
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        Kastamonu'da ilkokul ve ortaokul idarecileri ile öğretmenler 4 yıldır gazete çıkarıyor
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        Kastamonu'da İhsangazi İlkokulu ve Ortaokulu öğretmen ve idarecileri ile öğrenciler, 4 yıldır gazete çıkartıyor.

        "Siyez" ismini verdikleri gazetede ilçe ve okuldaki gelişmeler ile öğrenci ve öğretmenlerin yazıları yer alıyor. Gazete, yılda 4 defa okurlarıyla buluşturuluyor.

        Okul müdürü Güngör Sakçı, AA muhabirine, gazeteyi sponsorluk ile çıkardıklarını, kamudan hiçbir harcama yapmadıklarını söyledi.

        Gazeteyi mevsimlere endekslediklerini belirten Sakçı, ilk sayılarını 2019 yılında çıkardıklarını ancak daha sonra bir süre ara verdiklerini anlattı.

        Gazetenin onuncu sayısına ulaştıklarını dile getiren Sakçı, "Okul adına gazetenin patentini de aldık. Gazetemizde yaz, kış, ilkbahar ve sonbahar sayılarımız var. Bu gazetemizi diğer illere, gönderebildiğimiz her yere, bakanlıklara dahil göndermeye çalışıyoruz. Bunun arkasında öğretmenlerimizden oluşan bir yayın ekibi var. Çevremizden haberler ile öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin yazıları var. Gazetemizi yaşatabildiğimiz kadar yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

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