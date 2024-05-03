Kastamonu'da ilkokul ve ortaokul idarecileri ile öğretmenler 4 yıldır gazete çıkarıyor

Kastamonu'da İhsangazi İlkokulu ve Ortaokulu öğretmen ve idarecileri ile öğrenciler, 4 yıldır gazete çıkartıyor.

"Siyez" ismini verdikleri gazetede ilçe ve okuldaki gelişmeler ile öğrenci ve öğretmenlerin yazıları yer alıyor. Gazete, yılda 4 defa okurlarıyla buluşturuluyor.

Okul müdürü Güngör Sakçı, AA muhabirine, gazeteyi sponsorluk ile çıkardıklarını, kamudan hiçbir harcama yapmadıklarını söyledi.

Gazeteyi mevsimlere endekslediklerini belirten Sakçı, ilk sayılarını 2019 yılında çıkardıklarını ancak daha sonra bir süre ara verdiklerini anlattı.