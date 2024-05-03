Kastamonu'da arazisinde 371 kök kenevir bulunan zanlı tutuklandı

Aramada 371 kök kenevir ile bir miktar sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Bu kapsamda Tosya ilçesinde uyuşturucu imal ve ticaretini yaptığı tespit edilen İ.D'nin bağ evinde ve arazisinde arama yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal eden ve ticaretini yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

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