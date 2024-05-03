Kastamonu'da 15 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucunda, "hırsızlık" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C.K. yakalandı.

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