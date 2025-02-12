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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 10:35 Güncelleme: 12.02.2025 - 10:35
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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında dün İnebolu, Bozkurt ve Abana ilçelerinde düzenlenen operasyonda yakalanan M.K, R.A, R.E, A.E, A.Y. ve M.K'nin işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden R.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Operasyonda uyuşturucu madde, sentetik ecza hapı, uyuşturucu imal aparatı ve hassas terazi ele geçirilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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