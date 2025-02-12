Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında dün İnebolu, Bozkurt ve Abana ilçelerinde düzenlenen operasyonda yakalanan M.K, R.A, R.E, A.E, A.Y. ve M.K'nin işlemleri tamamlandı.

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