Kastamonu'da heyelan nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı

Cide-Bartın kara yolunun Kalafat köyü mevkisinde etkili olan yağışın ardından heyelan meydana geldi. Kayan toprakla birlikte büyük bir kaya yola yuvarlandı.

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