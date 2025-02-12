Kastamonu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.
Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösteriyor.
Bölgede kar yağışı nedeniyle yüksek rakımlı ilçelerde ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Kadıdağı ve Beşdeğirmenler mevkisi ile Abana, Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerini il merkezine bağlayan Yaralıgöz geçitlerinde kar şiddetini artırdı.
Kent merkezinde de zaman zaman kar yağışı etkili oluyor.
Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.
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