Kastamonu'da yol denetiminde uyuşturucu bulunan otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı

Uygulama kapsamında durdurulan bir otomobilde yapılan aramada bir miktar sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ile Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

