Kastamonu'da yol denetiminde uyuşturucu bulunan otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yol denetiminde uyuşturucu bulunan otomobildeki 3 zanlı gözaltına alındı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ile Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
Uygulama kapsamında durdurulan bir otomobilde yapılan aramada bir miktar sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Otomobilde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.
