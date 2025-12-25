Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Taşköprü'de zabıtadan yılbaşı öncesi kuruyemişçilere denetim

        Taşköprü Belediyesi zabıta ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde kuruyemiş satışı yapan işletmelerde denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 14:43 Güncelleme: 25.12.2025 - 14:43
        Taşköprü Belediyesi zabıta ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde kuruyemiş satışı yapan işletmelerde denetim yaptı.

        İlçe genelinde gerçekleştirilen denetimde ürünlerin son kullanma tarihi, fiyat etiketi, hijyen koşulları ve gramaj uygunluğu kontrol edildi.

        Zabıta Müdürü Hüseyin Mola, tüketicinin korunması ve haksız fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi amacıyla çalışmaların yoğunlaştırıldığını ifade ederek, esnafın kurallara uymaya özen göstermesi gerektiğini vurguladı.

        Mola, denetimlerin yılbaşı döneminde artan alışveriş hareketliliği nedeniyle ilçe genelinde üst seviyeye çıkarıldığını kaydetti.

