        Küre'den kısa kısa

        Küre'den kısa kısa

        Küre Kaymakamı Hasan Çakır, çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 14:39 Güncelleme: 25.12.2025 - 14:39
        Küre'den kısa kısa
        Küre Kaymakamı Hasan Çakır, çeşitli ziyaretlerde bulundu.

        Küre Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret eden Çakır, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti, taleplerini ve beklentilerini dinledi.

        Öğrencilerin eğitim hayatına ilişkin hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Çakır, eğitimin her aşamasında devletin tüm imkanlarıyla gençlerin yanında olduğunu vurguladı.

        Okul ziyaretinin devamında öğretmenlerle toplantı gerçekleştiren Kaymakam Çakır, ilçe genelinde yürütülen eğitim faaliyetleri, okulun mevcut durumu ve eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

        - Küre Kaymakamı Çakır maden firmasını ziyaret etti

        Küre Kaymakamı Hasan Çakır, ilgili kurum amirleri ile birlikte Küre Eti Bakır AŞ. Yeraltı İşletmesini ziyaret etti.

        Ziyaret kapsamında yeraltı işletmesi, fabrika ve üretim tesislerinde incelemelerde bulunan Kaymakam Çakır, yeraltı çalışma sistemi ve üretim süreçleri hakkında Küre Eti Bakır AŞ. İşletme Müdürü Yaşar Kara'dan bilgi aldı.

        Gerçekleştirilen incelemelerde, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları, üretim kapasitesi ve tesislerin il ekonomisine katkısı değerlendirildi.

        Kaymakam Çakır, il genelinde faaliyet gösteren sanayi kuruluşlarının hem istihdam hem de ekonomik kalkınma açısından önemli bir rol üstlendiğini ifade etti.

        - Kastamonu Üniversitesinden Çakır'a ziyaret

        Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, Ersizlerdere Kalkınma Eğitim ve Ekoturizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çağır ile birlikte Küre Kaymakamı Hasan Çakır’ı ziyaret etti.

        Ziyarette, bölgede yürütülen ve planlanan turizm, ekoturizm ve kırsal kalkınma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. İl genelinde turizmin geliştirilmesine yönelik yapılabilecek projeler, üniversite-sivil toplum iş birliği ve eğitim faaliyetleri ele alındı.

        Kaymakam Çakır, nazik ziyaretlerinden dolayı Haberal ve Çağır'a teşekkür ederek, ilçede turizm potansiyelinin etkin şekilde değerlendirilmesi için iş birliğine önem verdiklerini ifade etti.

        - Öğrencilere "Skolyoz ve Fiziksel Gelişim Taraması" yapıldı

        Küre Devlet Hastanesi Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) birimi personelince, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencilerine yönelik "Skolyoz ve Fiziksel Gelişim Taraması" konularında eğitim verildi.

        Eğitimde, skolyozun erken belirtileri, duruş bozukluklarının nedenleri, doğru oturma ve taşıma alışkanlıkları ile sağlıklı fiziksel gelişimin önemi anlatıldı.

        Öğrencilere günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken hususlar örneklerle aktarıldı.

        Program kapsamında öğrencilerin farkındalığının artırılması hedeflenirken, erken tanının önemine vurgu yapıldı. Eğitimlerin, çocuk ve ergenlerde sağlıklı büyüme-gelişmeyi desteklemek amacıyla planlanan çalışmalar kapsamında sürdürüleceği belirtildi.

