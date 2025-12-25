Habertürk
        Kastamonu'da sis ulaşımda aksamaya neden oldu

        Kastamonu merkez ve Ankara kara yolunda sis etkili oluyor.

        Giriş: 25.12.2025 - 11:13 Güncelleme: 25.12.2025 - 11:13
        Kastamonu merkez ve Ankara kara yolunda sis etkili oluyor.

        Bölgedeki sis nedeniyle Batı Çevre Yolu ile Kastamonu-Ankara kara yolunda görüş mesafesi 60 metreye kadar düştü.

        Sürücüler, sisin etkisiyle Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

        Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyarıyor.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

