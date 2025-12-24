Ağlı Kaymakamı Çelebi'den öğrencileri ziyaret
Ağlı Kaymakamı Büşra Çelebi, Nedime Kaya İlköğretim Okulunu ziyaret etti.
Kaymakam Çelebi, Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan ve sunulan stantları gezdi.
Öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Çelebi, yerli malının, yerli üretimin ve bilinçli tüketimin önemine vurgu yaptı.
Etkinlikte emeği geçen okul idaresi, öğretmenler ve öğrencilere ayrı ayrı teşekkür eden Çelebi, öğrencilere başarılarının devamını diledi.
