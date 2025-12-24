Ağlı Kaymakamı Çelebi'den öğrencileri ziyaret

Etkinlikte emeği geçen okul idaresi, öğretmenler ve öğrencilere ayrı ayrı teşekkür eden Çelebi, öğrencilere başarılarının devamını diledi.

Öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Çelebi, yerli malının, yerli üretimin ve bilinçli tüketimin önemine vurgu yaptı.

Kaymakam Çelebi, Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan ve sunulan stantları gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.