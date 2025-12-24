Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu Valiliğinden fırtına uyarısı

        Kastamonu Valiliği, Batı Karadeniz'de fırtına beklendiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 15:23 Güncelleme: 24.12.2025 - 15:23
        Kastamonu Valiliğinden fırtına uyarısı
        Kastamonu Valiliği, Batı Karadeniz'de fırtına beklendiğini duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, 25 Aralık Perşembe günü gece saatlerinden itibaren rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

        Saatteki hızı 75 kilometreye ulaşması beklenen fırtına nedeniyle balıkçıların ve vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

        Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

