        Kastamonu Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 12:42 Güncelleme: 24.12.2025 - 12:42
        Kastamonu sahil yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
        Kastamonu sahil yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Cide-İnebolu kara yolunun 50’nci kilometresinde, Günebakan köyü Güvene Mahallesi mevkisinde, sağanağın ardından kara yolunun yaklaşık 50 metrelik bölümü çöktü.

        Heyelan nedeniyle Cide-İnebolu kara yolu ulaşıma kapandı.

        Karayolları ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

