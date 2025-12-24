Kastamonu sahil yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
Kastamonu sahil yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
Cide-İnebolu kara yolunun 50’nci kilometresinde, Günebakan köyü Güvene Mahallesi mevkisinde, sağanağın ardından kara yolunun yaklaşık 50 metrelik bölümü çöktü.
Heyelan nedeniyle Cide-İnebolu kara yolu ulaşıma kapandı.
Karayolları ekiplerinin bölgeye sevk edildiği bildirildi.
