Kastamonu'da esnaf "siftah parası" geleneğiyle birliktelik ve kaynaşmayı sağlıyor

ÖZGÜR ALANTOR/SEMİH YÜKSEL - Kastamonu'da Nasrullah Meydanı'nda bulunan esnaf, yıllardır uyguladıkları "siftah parası" geleneğiyle kaynaşma ve birlikteliği sağlıyor.

Kentte 1506 yılında Nasrullah Kadı tarafından yaptırılan Nasrullah Camisi'nin önündeki meydan, yüzyıllardır Kastamonu'nun en önemli alışveriş merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Meydanda bulunan esnaf her sabah birbirini ziyaret ederek "siftah parası" bırakıyor ve hal hatır sorarak sohbet ediyor, "günün bereketli geçmesi" temennisinde bulunuyor.

Henüz açılmamış dükkan varsa "siftah parası" kepengin kilidinin yanına bırakılıyor.

Meydanda iş yeri bulunan Lütfi Altundal, AA muhabirine, saat, gözlük ve bazı elektronik aletlerin tamirini yaptığını söyledi.

İş yerini açan esnafın temizliği yaptıktan sonra diğer dükkanları ziyaret ettiğini belirten Altundal, "Günün hayırlı ve bereketli geçmesi maksadıyla ufak da olsa bir para takdim eder. Bundan maksat, esnaf olarak birbirimizi müşteriden önce görmek, halini hatırını sormak, sıkıntısı var mı yok mu öğrenmek. Bunu yüz, tavır ve ifadeleriyle anlayabiliyoruz. Bu, bizden sonrakilere de önemli bir örnek oluyor." dedi.

"Siftah parası" uygulamasının esnaf arasında kaynaşmayı sağladığını vurgulayan Altundal, "Açık olan dükkanları, ondan önce gelenleri gezer. Haliyle herkes birbirini görmüş oluyor. Buradaki 22 dükkan arasında bu geleneği sürdürüyoruz." diye konuştu. - "Günlük olaylar, sağlık, varsa ihtiyaçları konuşulur" Meydanda 40 yıldır esnaflık yapan Mehmet Sırrı Fındıkoğlu da "siftah parası" uygulamasının geçmişten gelen bir Anadolu geleneği olduğuna işaret ederek, "Birbirine bağlantısı olur, saygı sevgi oluşur, hayırlı işler dilenir, özelliği bu. Bir araya gelinir. Geldiği zaman günlük olaylar, sağlık, varsa ihtiyaçları konuşulur." ifadesini kullandı. Yeni nesilde bu tür uygulamaların pek görülmediğini dile getiren Fındıkoğlu, "Biz devam ediyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımız var ama yine aynı şekilde devam ediyoruz onlarla. Mühim olan paranın miktarı değil, birbirlerini görüp hal hatır sorup hayırlı işler dilemeleri." diye konuştu.