Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da esnaf "siftah parası" geleneğiyle birliktelik ve kaynaşmayı sağlıyor

        ÖZGÜR ALANTOR/SEMİH YÜKSEL - Kastamonu'da Nasrullah Meydanı'nda bulunan esnaf, yıllardır uyguladıkları "siftah parası" geleneğiyle kaynaşma ve birlikteliği sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 11:06 Güncelleme: 24.12.2025 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da esnaf "siftah parası" geleneğiyle birliktelik ve kaynaşmayı sağlıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÖZGÜR ALANTOR/SEMİH YÜKSEL - Kastamonu'da Nasrullah Meydanı'nda bulunan esnaf, yıllardır uyguladıkları "siftah parası" geleneğiyle kaynaşma ve birlikteliği sağlıyor.

        Kentte 1506 yılında Nasrullah Kadı tarafından yaptırılan Nasrullah Camisi'nin önündeki meydan, yüzyıllardır Kastamonu'nun en önemli alışveriş merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.

        Meydanda bulunan esnaf her sabah birbirini ziyaret ederek "siftah parası" bırakıyor ve hal hatır sorarak sohbet ediyor, "günün bereketli geçmesi" temennisinde bulunuyor.

        Henüz açılmamış dükkan varsa "siftah parası" kepengin kilidinin yanına bırakılıyor.

        Meydanda iş yeri bulunan Lütfi Altundal, AA muhabirine, saat, gözlük ve bazı elektronik aletlerin tamirini yaptığını söyledi.

        İş yerini açan esnafın temizliği yaptıktan sonra diğer dükkanları ziyaret ettiğini belirten Altundal, "Günün hayırlı ve bereketli geçmesi maksadıyla ufak da olsa bir para takdim eder. Bundan maksat, esnaf olarak birbirimizi müşteriden önce görmek, halini hatırını sormak, sıkıntısı var mı yok mu öğrenmek. Bunu yüz, tavır ve ifadeleriyle anlayabiliyoruz. Bu, bizden sonrakilere de önemli bir örnek oluyor." dedi.

        "Siftah parası" uygulamasının esnaf arasında kaynaşmayı sağladığını vurgulayan Altundal, "Açık olan dükkanları, ondan önce gelenleri gezer. Haliyle herkes birbirini görmüş oluyor. Buradaki 22 dükkan arasında bu geleneği sürdürüyoruz." diye konuştu.

        - "Günlük olaylar, sağlık, varsa ihtiyaçları konuşulur"

        Meydanda 40 yıldır esnaflık yapan Mehmet Sırrı Fındıkoğlu da "siftah parası" uygulamasının geçmişten gelen bir Anadolu geleneği olduğuna işaret ederek, "Birbirine bağlantısı olur, saygı sevgi oluşur, hayırlı işler dilenir, özelliği bu. Bir araya gelinir. Geldiği zaman günlük olaylar, sağlık, varsa ihtiyaçları konuşulur." ifadesini kullandı.

        Yeni nesilde bu tür uygulamaların pek görülmediğini dile getiren Fındıkoğlu, "Biz devam ediyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımız var ama yine aynı şekilde devam ediyoruz onlarla. Mühim olan paranın miktarı değil, birbirlerini görüp hal hatır sorup hayırlı işler dilemeleri." diye konuştu.

        İsmail Kargılı ise meydanda 1989 yılından bu yana gözlükçülük yaptığını anlatarak, şunları kaydetti:

        "Sabah dükkanını açan kişi, diğer dükkanları gezerek yanında 50 kuruş, 1 lira ne varsa siftah olsun, o gün hareketli bir ticaret olsun diye para verir. Hasta mı dükkanını açmış mı bir derdi, sıkıntısı var mı bunu da öğrenmek önemli. Kapalı, bir saat sonra yine gittik, baktık yine kapalı. O zaman merak ediyorsun, telefon ediyorsun, 'Ne oldu, bugün geciktin?' diye diyorsun."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        Libya heyetini taşıyan uçak Ankara'da düştü
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Asgari ücret neleri değiştirecek?
        Moskova'da patlama: Üç kişi hayatını kaybetti
        Moskova'da patlama: Üç kişi hayatını kaybetti
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Karı koca çift katledilmişti! Başlarından vurulmuş!
        Karı koca çift katledilmişti! Başlarından vurulmuş!
        Muhammed Ali Ahmed Al Haddad Libya'da hangi görevlerde bulundu?
        Muhammed Ali Ahmed Al Haddad Libya'da hangi görevlerde bulundu?
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Altın bir kez daha rekor tazeledi
        Altın bir kez daha rekor tazeledi
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        Eşini sınamak için çiçek gönderdi! Yargıtay karar verdi!
        Eşini sınamak için çiçek gönderdi! Yargıtay karar verdi!
        Eşi gözyaşlarına boğuldu! Bir hafta sonra acı haber!
        Eşi gözyaşlarına boğuldu! Bir hafta sonra acı haber!
        Pasaport, ehliyet ve kimlik kartı ücretlerine zam Resmi Gazete'de
        Pasaport, ehliyet ve kimlik kartı ücretlerine zam Resmi Gazete'de
        Cırt cırtlı anne babalar
        Cırt cırtlı anne babalar

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da "Ailede Üç Değer: Sevgi, Saygı ve Sabır" konferansı düzenlendi
        Kastamonu'da "Ailede Üç Değer: Sevgi, Saygı ve Sabır" konferansı düzenlendi
        Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
        Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
        Kastamonu Üniversitesi'nin uluslararası coğrafya literatürüne katkı sunacak...
        Kastamonu Üniversitesi'nin uluslararası coğrafya literatürüne katkı sunacak...
        Ilgaz Dağı'nda kar etkili oluyor
        Ilgaz Dağı'nda kar etkili oluyor
        Küre Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından çeşitli ziyaretler gerçekleş...
        Küre Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından çeşitli ziyaretler gerçekleş...
        Kastamonu'da 222 kişiye, 33 milyon 300 bin lira evlilik kredisi desteği Ero...
        Kastamonu'da 222 kişiye, 33 milyon 300 bin lira evlilik kredisi desteği Ero...