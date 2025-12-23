Ilgaz Dağı'nda kar etkili oluyor
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda kar etkili oluyor.
Kastamonu-Çankırı sınırındaki, Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı dağı Ilgaz'da etkili olan karın ardından ormanlık alanlar beyaz örtüyle kaplandı.
Ilgaz Dağı ve Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 20 santimetreye yaklaştı.
Dağın yüksek kesimlerinde aralıklarla sis de etkili oluyor.
