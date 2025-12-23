Kastamonu'da "Eşit haklar eşit fırsatlar: Kadınların kariyer yolculuğu" paneli düzenlendi

Kastamonu Üniversitesinde "Eşit haklar eşit fırsatlar: Kadınların kariyer yolculuğu" konulu panel düzenlendi.

Kastamonu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Öğrenci Topluluğu tarafından Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesi Cemil Meriç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panelde, kadına yönelik şiddetin nedenleri, türleri ve önleyici mekanizmalar ele alındı.

Kastamonu Barosu Başkanı Avukat Özgür Demir, panelde yaptığı konuşmada, kadına karşı şiddetin yalnızca bireysel bir sorun olmadığını belirterek, "Şiddet, fiziksel, psikolojik, ekonomik ve dijital boyutlarıyla karşımıza çıkıyor. Özellikle dijital şiddet, günümüzde hiç yan yana gelmemiş kişiler arasında dahi yaşanabiliyor. Kadına yönelik şiddet yalnızca bireysel bir öfke problemi değildir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin güç ilişkilerinin kültürel olarak kabul edilmesinin sonucudur. Bu aynı zamanda ağır bir insan hakları ihlalidir." dedi.

Kastamonu Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Nursaç Kök Çiftçi de 6284 sayılı Kanun'un amacının şiddeti cezalandırmaktan çok önlemek olduğunu belirterek, "Bu kanunda mağdurun beyanı esastır. Şiddet riski varsa delil aranmaksızın koruyucu ve önleyici tedbirler gecikmeksizin uygulanır." diye konuştu.