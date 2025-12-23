Habertürk
        Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplandı

        Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplandı

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı başkanlığında Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı düzenlendi.

        23.12.2025 - 14:25
        Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti toplandı
        Kastamonu Valisi Meftun Dallı başkanlığında Seydiler Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Toplantısı düzenlendi.

        Valilikte gerçekleştirilen toplantıda, OSB'nin mevcut durumu ve gelecek dönem planlamaları ele alındı.

        2026 yılı bütçesi, yönetim aidatı ve hizmet bedelleri, gecikme zammı oranı, altyapı katılım payı hizmet bedeli ve arsa tahsis bedellerinin görüşüldüğü toplantıda dilek ve temenniler paylaşıldı.

        Toplantıya Seydiler Kaymakamı İbrahim Yazıcı, Seydiler Belediye Başkanı Mehmet Erdoğan, ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri ile heyet üyeleri katıldı.

