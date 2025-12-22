Kastamonu'da nişanlısının 14'üncü kattan düşerek ölmesiyle ilgili yargılanan kişi beraat etti
Kastamonu'da apartmanın 14'üncü katından düşerek hayatını kaybeden Eser Mumcuoğlu'nun ölümüne ilişkin, kasten öldürme suçlamasıyla yargılanan nişanlısı S.Ö. hakkında beraat kararı verildi.
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz sanık S.Ö. ve taraf avukatları katıldı.
Suçlamaları kabul etmeyen sanık, "Mütalaayı kabul etmiyoruz. Hayatımın hiçbir aşamasında ne bir kadına ne de bir canlıya zarar vermedim. Önceki beyanlarımı tekrar ediyorum, beraatımı talep ediyorum." dedi.
Savunmaların ardından mahkeme heyeti, sanığın beraatına karar verdi.
-Olay
27 Şubat’ta Kastamonu’nun Kuzeykent Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bulunan bir apartmanın 14’üncü katındaki daireden düşen 30 yaşındaki Eser Mumcuoğlu hayatını kaybetmiş, olay sırasında dairede bulunan nişanlısı S.Ö. gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. Sanık, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.
