        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Küre ilçesinde Kaymakam Çakır ve Belediye Başkanı Turan esnafı ziyaret etti

        Giriş: 22.12.2025 - 17:53 Güncelleme: 22.12.2025 - 17:53
        Küre ilçesinde Kaymakam Çakır ve Belediye Başkanı Turan esnafı ziyaret etti
        Kastamonu'nun Küre ilçesinde, Kaymakam Hasan Çakır ve Belediye Başkanı Salih Turan esnafı ziyaret etti.

        İlçede pazartesi günleri kurulan pazarı ziyaret eden Çakır ve Turan, esnafla sohbet etti.

        Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, esnafın talep ve önerileri dinlenerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

