Ilgaz'daki Yurduntepe Kayak Merkezi yeni sezon için gün sayıyor

BİLAL KAHYAOĞLU - Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi, her seviyeye uygun pistleri ve doğal güzellikleriyle misafirlerini ağırlamaya hazır.

Kastamonu merkeze 40, Ankara'ya yaklaşık 200, İstanbul'a 450 kilometre mesafede bulunan Ilgaz, Kastamonu Havalimanı'nın yapılmasının ardından kayakseverlerin kolayca ulaşabileceği bir yer haline geldi.

Açılışı 2020'de yapılan, 5,6 kilometrelik pisti bulunan Ilgaz 2 Yurduntepe Kayak Merkezi, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.

Doğal güzellikler arasında yürüyüş imkanı bulan ziyaretçiler, burada kayak ve snowboard yapıp, ATV'ye binip kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor.

Bu yıl yapımı tamamlanan baby lift (yeni başlayanlar ve çocuklar için taşıyıcı) dolayısıyla acemi kayakseverlerin de kayak öğrenme süreçlerinde Yurduntepe'yi sıklıkla tercih etmesi bekleniyor.

Kar kalınlığının 15 santimetreye yaklaştığı tesiste, kızak pisti, acemi pisti, baby lift ve gezi amaçlı telesiyej, ziyaretçilere hizmet vermeye başladı.

Tesiste kayak sezonunun yılbaşından önce beklenen kar yağışıyla başlaması öngörülüyor.

Ilgaz Dağı'nda bulunan Yurduntepe Kayak Merkezi'ne girişlerde bu yıl itibarıyla ücret alınmayacak.

Kayak merkezindeki kafenin sorumlusu Sebahattin Kırcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yurduntepe'de tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

İl Özel İdaresi ekiplerinin pistlerde iyileştirme yaptığını ifade eden Kırcıoğlu, "Biz her şeyimizle hazırız. Teleferiğimizle, kayak odamızla, kafe ve restoranımızla hazırız. Hafta için güzel bir kar yağışı beklentimiz var. İnşallah yılbaşına girmeden önce tam olarak sezonu açacağız. Pistte çok emek harcandı. Acemi kayakseverler için baby lift kuruldu. Güzel bir tesis oldu." dedi.

Yurduntepe Kayak Merkezi'nin her geçen yıl daha da geliştiğini dile getiren Kırcıoğlu, "Yeniliklerden biri de buranın ücretsiz olması. Tesislere çok faydasının olacağını düşünüyorum. 'Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın' dizeleriyle biliniyor. Ilgaz'a gelmeden Ilgaz'ı kimse bilemez. Herkesi Ilgaz'a bekliyoruz." diye konuştu.