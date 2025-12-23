Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        IPARD-III kapsamında Kastamonu'da 7 yerel eylem grubu desteklenecek

        Kastamonu Valiliği, IPARD-III Programı kapsamında 7 yerel eylem grubunun (YEG) destekleneceğini duyurdu.

        Giriş: 23.12.2025 - 12:20 Güncelleme: 23.12.2025 - 12:20
        IPARD-III kapsamında Kastamonu'da 7 yerel eylem grubu desteklenecek
        Valilikten yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından açıklanan ve IPARD-III Programı 6. Başvuru Çağrı Dönemi'ndeki LEADER Yaklaşımı Tedbiri'ne başvuruda bulunan 60 ildeki 156 YEG'in tamamının desteklenmeye hak kazandığı aktarıldı.

        Kastamonu'dan başvurusu bulunan 7 YEG'in de hak kazananlar arasında yer aldığı aktarılan açıklamada, toplam bütçesi 104,2 milyon lira olan projelerin Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yüzde 100 hibeyle destekleneceği kaydedildi.

        Açıklamada, desteklerin hayırlı olması temenni edilerek, şu ifadelere yer verildi:

        "Kamudan özel sektöre, kadınlardan gençlere, kooperatiflerden STK'lara kadar çeşitli aktörlerin bir araya gelmesi ile oluşturulan YEG'ler tabandan tavana yaklaşımla, kendi belirledikleri kalkınma stratejilerini bölgelerinde uygulayacaklardır. Hep birlikte kırsal alanlarda katılımcı ve sürdürülebilir kalkınmanın önünü açmaya, kırsalı yerinde kalkındırmaya devam edeceğiz."

