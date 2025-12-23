Habertürk
Habertürk
        Kastamonu Haberleri

        Kastamonu Valisi Dallı'ya ziyaret

        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdür Yardımcısı Ömer Akmanşen ile Bakanlık danışmanı eğitimci yazar Erol Erdoğan, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 16:43 Güncelleme: 23.12.2025 - 16:43
        Kastamonu Valisi Dallı'ya ziyaret
        Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdür Yardımcısı Ömer Akmanşen ile Bakanlık danışmanı eğitimci yazar Erol Erdoğan, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı ziyaret etti.

        2025 Aile Yılı Söyleşileri kapsamında düzenlenecek "Ailede Üç Değer: Sevgi, Saygı, Sabır" konferansının konuşmacısı olarak Kastamonu'ya gelen Erdoğan ile Akmanşen, Dallı ile bir araya geldi.

        Ziyarette, Kastamonu'da Aile Yılı kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler de görüşüldü.

        Dallı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, programın hayırlara vesile olmasını temenni etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

