Kastamonu Valisi Dallı'ya ziyaret

2025 Aile Yılı Söyleşileri kapsamında düzenlenecek "Ailede Üç Değer: Sevgi, Saygı, Sabır" konferansının konuşmacısı olarak Kastamonu'ya gelen Erdoğan ile Akmanşen, Dallı ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdür Yardımcısı Ömer Akmanşen ile Bakanlık danışmanı eğitimci yazar Erol Erdoğan, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı ziyaret etti.

