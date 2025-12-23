Habertürk
Habertürk
        Kastamonu Haberleri

        Küre Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından çeşitli ziyaretler gerçekleştirildi

        Küre Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından çeşitli ziyaretler gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 17:08 Güncelleme: 23.12.2025 - 17:08
        Küre Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından çeşitli ziyaretler gerçekleştirildi
        Küre Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından çeşitli ziyaretler gerçekleştirildi.

        Küre Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli tarafından İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Furkan Ökten ile Küre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Özlem Çalışkan ve Hastane Müdürü Tayfun Büyüksarı makamlarında ziyaret edildi.

        Ziyaretlerde, gençlik ve spor alanında yürütülen çalışmalar, planlanan projeler ve ilçede kurumlar arası koordinasyonun artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

        Küre Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri, misafirperverlikleri dolayısıyla Ökten, Çalışkan ve Büyüksarı'ya teşekkür etti.

        - Küre'de spor tesislerinde inceleme ve kontrol yapıldı

        Küre Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimler kapsamında, spor tesislerinde hijyen, temizlik ve bakım-onarım durumlarının tespitine yönelik kapsamlı inceleme ve kontroller gerçekleştirildi.

        Denetimler sırasında spor tesislerinin fiziki yapısı, temizlik standartları ve kullanım alanları detaylı şekilde ele alınırken, sporcuların ve vatandaşların daha sağlıklı, güvenli ve modern ortamlarda hizmet alabilmesi amacıyla mevcut durum titizlikle değerlendirildi.

        Yapılan incelemeler sonucunda, iyileştirilmesi ve bakım-onarımı gereken alanlar belirlenerek gerekli düzenlemelerin en kısa sürede hayata geçirilmesi için planlama yapıldığı ifade edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

