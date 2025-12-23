Küre Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından çeşitli ziyaretler gerçekleştirildi.

Küre Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli tarafından İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Furkan Ökten ile Küre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Özlem Çalışkan ve Hastane Müdürü Tayfun Büyüksarı makamlarında ziyaret edildi.

Ziyaretlerde, gençlik ve spor alanında yürütülen çalışmalar, planlanan projeler ve ilçede kurumlar arası koordinasyonun artırılmasına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Küre Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri, misafirperverlikleri dolayısıyla Ökten, Çalışkan ve Büyüksarı'ya teşekkür etti.

- Küre'de spor tesislerinde inceleme ve kontrol yapıldı

Küre Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimler kapsamında, spor tesislerinde hijyen, temizlik ve bakım-onarım durumlarının tespitine yönelik kapsamlı inceleme ve kontroller gerçekleştirildi.