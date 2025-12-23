Kastamonu'da "Ailede Üç Değer: Sevgi, Saygı ve Sabır" konferansı düzenlendi

Kastamonu'da 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında "Ailede Üç Değer: Sevgi, Saygı ve Sabır" konferansı düzenlendi.

Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün konferans salonunda gerçekleştirilen programda, Milli Eğitim Bakan Danışmanı Erol Erdoğan tarafından ailede sevgi, saygı ve sabır kavramlarının toplumsal huzur açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi.

Erdoğan, güçlü toplumun ancak güçlü aile yapılarıyla mümkün olabileceğinin altını çizerek, aile içi iletişimin ve değerler eğitiminin önemine vurgu yaptı.

Programa katılan Vali Meftun Dallı da konferansa katkılarından dolayı Erdoğan'a ve programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.