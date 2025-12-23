Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da "Ailede Üç Değer: Sevgi, Saygı ve Sabır" konferansı düzenlendi

        Kastamonu'da 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında "Ailede Üç Değer: Sevgi, Saygı ve Sabır" konferansı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 18:57 Güncelleme: 23.12.2025 - 18:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da "Ailede Üç Değer: Sevgi, Saygı ve Sabır" konferansı düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kastamonu'da 2025 Aile Yılı etkinlikleri kapsamında "Ailede Üç Değer: Sevgi, Saygı ve Sabır" konferansı düzenlendi.

        Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün konferans salonunda gerçekleştirilen programda, Milli Eğitim Bakan Danışmanı Erol Erdoğan tarafından ailede sevgi, saygı ve sabır kavramlarının toplumsal huzur açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi.

        Erdoğan, güçlü toplumun ancak güçlü aile yapılarıyla mümkün olabileceğinin altını çizerek, aile içi iletişimin ve değerler eğitiminin önemine vurgu yaptı.

        Programa katılan Vali Meftun Dallı da konferansa katkılarından dolayı Erdoğan'a ve programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Asgari ücret açıklandı
        Asgari ücret açıklandı
        Öldüren pastada ağabey konuştu: Yumurtayı 3 kez sordu!
        Öldüren pastada ağabey konuştu: Yumurtayı 3 kez sordu!
        Gümüşte yeni rekor
        Gümüşte yeni rekor
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        "Bölgenin veri üssü olacağız"
        23 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        23 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Özel bakım merkezinde darp iddiası!
        Özel bakım merkezinde darp iddiası!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        Karadağ Türkiye'ye vize yasağını kaldıracak
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        BDDK'dan 'enflasyon muhasebesi' kararı
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Uyuşturucu tahlil sonucunu değiştirdiler! Hastanede skandal!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        Icardi için Dünya Kupası çağrısı!
        17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!
        17 yaşındaki 2 gencin trajik sonu!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        Burası İstanbul... Aralıkta deniz keyfi!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Gözler kar yağışında! İstanbul açıklaması!
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        Dev derbinin muhtemel 11'leri
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        2025'in en önemli 10 arkeolojik keşfi
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Aslan zirveyi bırakmıyor!
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        Köprü ve otoyol zammı belli oldu
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"
        "İnsanların iç dünyalarını anlatıyor"

        Benzer Haberler

        Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
        Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
        Kastamonu Üniversitesi'nin uluslararası coğrafya literatürüne katkı sunacak...
        Kastamonu Üniversitesi'nin uluslararası coğrafya literatürüne katkı sunacak...
        Ilgaz Dağı'nda kar etkili oluyor
        Ilgaz Dağı'nda kar etkili oluyor
        Küre Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından çeşitli ziyaretler gerçekleş...
        Küre Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından çeşitli ziyaretler gerçekleş...
        Kastamonu'da 222 kişiye, 33 milyon 300 bin lira evlilik kredisi desteği Ero...
        Kastamonu'da 222 kişiye, 33 milyon 300 bin lira evlilik kredisi desteği Ero...
        Kastamonu Valisi Dallı'ya ziyaret
        Kastamonu Valisi Dallı'ya ziyaret