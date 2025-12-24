Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Halk Sağlığı Genel Müdürü Demirkol'dan Kastamonu Valisi Dallı'ya ziyaret

        Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 19:53 Güncelleme: 24.12.2025 - 19:53
        Halk Sağlığı Genel Müdürü Demirkol'dan Kastamonu Valisi Dallı'ya ziyaret
        Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı ziyaret etti.

        Dallı'nın makamında gerçekleşen ziyarette il genelinde sağlık alanında yapılan çalışmalar görüşüldü.

        Ziyarette, Kastamonu'da planlanan sağlık yatırımları hakkında da değerlendirmelerde bulunuldu.

        Dallı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Demirkol'a teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

