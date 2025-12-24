Kastamonu'da dronla tespit edilen kaçak avcılara 39 bin lira ceza uygulandı

Kurumun sosyal medya hesaplarından denetimlere ilişkin dron ve fotokapan görüntülerine de yer verildi.

Fotokapanların yanı sıra dron da kullanılan denetimlerde kaçak avlanan 4 kişiyi tespit eden ekipler, bu kişilere toplam 39 bin 88 lira idari para cezası uyguladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kastamonu Şube Müdürlüğü ekiplerince dron destekli denetimde kaçak avlandığı belirlenen 4 kişiye 39 bin 88 lira idari para cezası kesildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.