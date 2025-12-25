Kastamonu'da heyelan nedeniyle kapanan sahil yolu ulaşıma açıldı
Kastamonu'da heyelan nedeniyle kapanan sahil yolu ekiplerin çalışmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.
Kastamonu'da heyelan nedeniyle kapanan sahil yolu ekiplerin çalışmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.
Cide-İnebolu kara yolunun 50’nci kilometresinde meydana gelen heyelanın ardından Karayolları ekipleri yoğun çalışma yürüttü.
Ekiplerin sürdürdüğü çalışmanın ardından yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.
Günebakan köyü Güvene Mahallesi mevkisinde, dün sağanağın ardından kara yolunun yaklaşık 50 metrelik bölümü çökmüş, Cide-İnebolu kara yolu ulaşıma kapanmıştı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.