        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da Regaip Kandili'nde asırlık "helva ikramı geleneği" yaşatıldı

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili dolayısıyla asırlık helva ikramı geleneği yaşatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 22:38 Güncelleme: 25.12.2025 - 22:38
        Kastamonu'da Regaip Kandili'nde asırlık "helva ikramı geleneği" yaşatıldı
        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili dolayısıyla asırlık helva ikramı geleneği yaşatıldı.

        İlçe genelinde bir asırdır sürdürülen gelenek kapsamında mahalle sakinleri, Regaip Kandili'nde bir araya gelerek kazanlarda helva pişirdi.

        Hazırlanan helva, mahalle camilerinde düzenlenen mevlit programlarının ardından vatandaşlara ve misafirlere ikram edildi.

        Sümer, Ethem, Tekke ve Gökırmak mahallelerinde gerçekleştirilen helva ikram programlarına katılan Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ve İl Genel Meclis Üyesi Bayram Özsoy, vatandaşlarla sohbet ederek kandillerini tebrik etti.

        Belediye Başkanı Arslan, AA muhabirine, Regaip Kandili'nin manevi iklimine uygun şekilde yaşatılan geleneğin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini söyledi.

        Bir asırdır sürdürülen geleneği yaşatan hemşehrilerine teşekkür eden Arslan, "Kültürümüzü gelecek nesillere aktaran kıymetli büyüklerimizin ellerinden öpüyorum. Regaip Kandili'nin ilçemize, ülkemize ve tüm İslam alemine huzur, bereket ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum." dedi.

        Gökırmak Mahallesi Muhtarı Ahmet Yüksel ise Regaip Kandili'nde mahalle sakinleriyle bir araya gelerek helva ve yemek hazırladıklarını anlatarak, "Yağ, süt ve un gibi malzemeler mahalle sakinlerimiz tarafından temin edilir. Bu dayanışmayla hem misafirlerimizi ağırlar hem de geleneklerimizi yaşatırız." ifadesini kullandı.

