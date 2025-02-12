Kastamonu'nun 5 ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli

Trafik ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyarıyor.

Kent merkezinde ve yüksek rakımlı ilçelerde kar yağışının devam ettiği kentte, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Kaymakamlıkların sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün eğitime ara verildiği belirtildi.

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