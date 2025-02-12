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        Kastamonu'nun 5 ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli

        Kastamonu'nun İhsangazi, Devrekani, Seydiler, Çatalzeytin ve Daday ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 00:19 Güncelleme: 12.02.2025 - 00:19
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        Kastamonu'nun 5 ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli
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        Kastamonu'nun İhsangazi, Devrekani, Seydiler, Çatalzeytin ve Daday ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildi.

        Kaymakamlıkların sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün eğitime ara verildiği belirtildi.

        Kent merkezinde ve yüksek rakımlı ilçelerde kar yağışının devam ettiği kentte, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

        Trafik ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyarıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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