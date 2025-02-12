Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Kastamonu'nun İnebolu, Bozkurt ve Abana ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
Kastamonu'nun İnebolu, Bozkurt ve Abana ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında İnebolu, Bozkurt ve Abana ilçelerindeki bazı adreslere operasyon yaptı.
Operasyonda uyuşturucu madde, sentetik ecza hapı, uyuşturucu imal aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.
Bu suç unsurlarına ilişkin M.K, R.A, R.E, A.E, A.Y. ve M.K. yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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