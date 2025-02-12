Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Bu suç unsurlarına ilişkin M.K, R.A, R.E, A.E, A.Y. ve M.K. yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında İnebolu, Bozkurt ve Abana ilçelerindeki bazı adreslere operasyon yaptı.

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