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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

        Kastamonu'nun İnebolu, Bozkurt ve Abana ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 10:35 Güncelleme: 12.02.2025 - 10:35
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        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
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        Kastamonu'nun İnebolu, Bozkurt ve Abana ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışmalar kapsamında İnebolu, Bozkurt ve Abana ilçelerindeki bazı adreslere operasyon yaptı.

        Operasyonda uyuşturucu madde, sentetik ecza hapı, uyuşturucu imal aparatı ve hassas terazi ele geçirildi.

        Bu suç unsurlarına ilişkin M.K, R.A, R.E, A.E, A.Y. ve M.K. yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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