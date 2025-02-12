Tamir etmek istedi... Sürücüsünü ezen TIR karşı şeride geçti!
İstanbul'da, yol üzerine arızalanan TIR'ı kontrol etmek için altına giren sürücü K.Y., aracın kontrolsüz şekilde hareket etmesi sonucu TIR'ın altında kalarak hayatını kaybetti. TIR ise karşı şeride geçerek, yol kenarındaki bir iş yerine ait demir tellere çarptı
İstanbul Büyükçekmece'de, akılalmaz kaza dün, saat 16.00 sıralarında Büyükçekmece Çatalca Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeyken arızalanan TIR'ın sürücüsü K.Y., aracı emniyet şeridinde durdurdu.
TIR'IN ÖNÜNE GEÇİP ALTINA GİRDİ
DHA'daki habere göre arızayı kontrol etmek isteyen K.Y., aracın önüne geçerek, altına girdi. Bu sırada TIR kontrolsüz bir şekilde hareket etti.
ARAÇ KARŞI ŞERİDE GEÇTİ
Sürücü K.Y., TIR'ın altında kaldı. Sürücüsü olmadan hareket eden TIR ise karşı şeride geçerek, yol kenarındaki bir iş yerine ait demir tellere çarptı.
FECİ BİÇİMDE CAN VERDİ
Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde, sürücü K.Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
CENAZE ADLİ TIPA KALDIRILDI
Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının ardından K.Y.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.