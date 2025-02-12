Tamir etmek istedi... Sürücüsünü ezen TIR karşı şeride geçti! İstanbul'da, yol üzerine arızalanan TIR'ı kontrol etmek için altına giren sürücü K.Y., aracın kontrolsüz şekilde hareket etmesi sonucu TIR'ın altında kalarak hayatını kaybetti. TIR ise karşı şeride geçerek, yol kenarındaki bir iş yerine ait demir tellere çarptı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 12.02.2025 - 09:04 Güncelleme: 12.02.2025 - 09:35 facebook

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