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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan hediye etmişti: Malezya Başbakanı ile TOGG'da renkli diyalog | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan hediye etmişti: Malezya Başbakanı ile TOGG'da renkli diyalog

        Malezya Başbakanı İbrahim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine hediye ettiği TOGG'u ilk kez kullandığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Sürücü koltuğunda Malezya Başbakanı İbrahim, sağ koltukta ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oturduğu görüntülerde, İbrahim, "Benim sürüşüme güvendiğiniz için şaşırdım" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2025 - 09:13 Güncelleme: 12.02.2025 - 09:13
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        Malezya Başbakanı ile TOGG'da renkli diyalog
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Malezya'da, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'e Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili TOGG hediye etmişti. Malezya Başbakanı İbrahim, TOGG'u ilk kez sürdüğü anları ve iki lider arasında yaşanan renkli diyalogu sosyal medya hesabından paylaştı.

        Malezya Başbakanı İbrahim, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TOGG yaptığı yolculuğunu paylaştı. Sürücü koltuğunda oturan İbrahim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Sayın Başkan ilk kez kullanıyorum ve güvenlik olmadan" dedi.

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        "BENİM SÜRÜŞÜME GÜVENDİĞİNİZ İÇİN ŞAŞIRDIM"

        İbrahim'in "Benim sürüşüme güvendiğiniz için şaşırdım" sözlerine "Cumhurbaşkanı Erdoğan Neden?" yanıtını verdi.

        Malezya Başbakanı ise bu soruya şöyle yanıt verdi: "Ben çok fazla araba sürmediğim için. Bir de biz de genelde sürücü sağ tarafta. Georgetown'da ders verdiğim zaman araba sürüyordum ama çok az."

        Eşinin araba sürmeden önce kendisine "Emin misin?" diye sorduğunu dile getiren Malezya Başbakanı, "Azize de bana sordu kullanmak zorunda mısın diye. O bana pek güvenmiyor." ifadelerini kullandı.

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