Tosya Milli Eğitim Müdürü Toğrul, okulları ziyaret etti

Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul, ilçedeki okullarda incelemelerde bulundu.

Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Tosya Namık Kemal Ortaokulu'nu ziyaret eden Toğrul, idareci, öğretmen, öğrenci ve personelle bir araya geldi.

Okulların eğitim öğretim faaliyetleri ve fiziki yapıları hakkında detaylı bilgiler alan Toğrul, burada yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve Mesleki Eğitim Politikası Belgesinin önemine dikkati çekti.

İlçe genelinde öğrencilerin akademik başarılarını artırmaya yönelik çalışmaların titizlikle devam ettiğini belirten Toğrul, şunları kaydetti:

"Mesleki ve teknik eğitim politika belgeleri, ülkemizin kalkınma hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynamaktadır. Bu belgeler, öğrencilerimizin yetkinliklerini artırarak, onları iş dünyasına daha iyi hazırlamayı amaçlamaktadır. Maarif modeli ise, eğitimde kaliteyi artırarak, öğrencilerimizin potansiyellerini en üst düzeye çıkarmayı hedeflemektedir. Bu nedenle, bu projelerin başarıya ulaşması için tüm eğitim camiası olarak iş birliği içerisinde çalışmalıyız."

Öğrencileri sınıflarında ziyaret eden Toğrul, onlarla birlikte çeşitli etkinliklere de katıldı.

Ziyaretlerde, Tosya İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yılmaz İpek de yer aldı.