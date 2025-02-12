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        Kastamonu'da aç kalan kurtlar köye indi; o anlar kamerada

        KASTAMONU'nun Hanönü ilçesinde gündüz saatlerinde, aç kalan kurtlar köye indi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 01:32 Güncelleme: 12.02.2025 - 01:35
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        Kastamonu'da aç kalan kurtlar köye indi; o anlar kamerada
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        KASTAMONU'nun Hanönü ilçesinde gündüz saatlerinde, aç kalan kurtlar köye indi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kastamonu’nun Hanönü ilçesine bağlı Yılanlı köyünde gündüz saatlerinde, aç kalan 2 kurt köye indi. Köy sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kurtlar, bir süre köyde dolaştıktan sonra ormana yönelerek gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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