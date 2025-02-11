Kastamonu'da kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor

Tır sürücüsü Coşkun Macuklu, gazetecilere, kar nedeniyle yolun kapandığını belirterek, "İki saattir buradayız, yolda kaldık. Bir türlü geçemedik. Otomobiller bile yerlerinden zor kalkıyor. Araç boş olduğundan kaldık. Yüklü olsaydı kalmazdık." diye konuştu.

Kayan tırlar ve otobüsler, zaman zaman kara yollarının kapanmasına neden olurken yollarda uzun araç kuyrukları oluştu.

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