Kastamonu'da köye inen kurtlar, yiyecek ararken görüntülendi

Köy sakinlerinden Savaş Kızılırmak, AA muhabirine, sabah saatlerinde havanın durumuna bakmak için dışarı çıktığını belirterek, "Köy içerisinde dolaşan kurtları gördüm. Bizi fark eden kurtlar, tekrar ormanlık alana girerek gözden kayboldu." dedi.

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