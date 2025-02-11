Kastamonu'da köye inen kurtlar, yiyecek ararken görüntülendi
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde köyde yiyecek arayan kurtlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde köyde yiyecek arayan kurtlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyor.
Kar kalınlığının yarım metreyi geçtiği bölgede iki kurt, Yılanlı köyü Yazlakderesi Mahallesi'ne gelerek yiyecek aradı.
Köy sakinleri, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Köy sakinlerinden Savaş Kızılırmak, AA muhabirine, sabah saatlerinde havanın durumuna bakmak için dışarı çıktığını belirterek, "Köy içerisinde dolaşan kurtları gördüm. Bizi fark eden kurtlar, tekrar ormanlık alana girerek gözden kayboldu." dedi.
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