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        Milli boksör Gizem Özer'in hedefi dünya şampiyonluğu

        BİLAL KAHYAOĞLU - Milli boksör Gizem Özer, Sırbistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2025 - 11:05 Güncelleme: 18.02.2025 - 11:05
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        Milli boksör Gizem Özer'in hedefi dünya şampiyonluğu
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        BİLAL KAHYAOĞLU - Milli boksör Gizem Özer, Sırbistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'ndan altın madalyayla dönmek istiyor.

        Kariyerinde 9 Türkiye şampiyonluğu, Avrupa ikinciliği ile çeşitli uluslararası turnuvalarda dereceleri bulunan 23 yaşındaki Gizem, 2024 Paris Olimpiyatları'na da katıldı.

        Milli boksör, Sırbistan'da mart ayında yapılacak Dünya Şampiyonası'na Kastamonu Kadıdağı Boks Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanıyor.

        Gizem Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, boksa 2017 yılında başladığını belirtti.

        Kariyerinde elde ettiği başarılara değinen Gizem, "Dokuz Türkiye şampiyonluğum, bir Avrupa ikinciliğim ve iki Avrupa üçüncülüğüm, Akdeniz Oyunları ve Avrupa Oyunları derecem var. Üniversitelerarası dünya şampiyonluğum var. En son 2024 Paris Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil ettim. Ama ne yazık ki madalya alamadım. 2028 Los Angeles'i hedefliyoruz." dedi.

        - Haftanın 6 günü çift idmanla hazırlanıyor

        Yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ifade eden Gizem Özer, haftanın 6 günü çift idman yaptıklarını söyledi.

        Takım olarak iyi durumda olduklarını anlatan Gizem, şunları kaydetti:

        "Kuvvet, kondisyon, teknik, taktik, tüm antrenmanlarımız güzel bir şekilde devam ediyor. Dünya Şampiyonası'nda inşallah altın madalya alıp İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinlettireceğime inanıyorum. Geçen seferki Dünya Şampiyonası'nda olmamıştı ama bu sefer olacağına inanıyorum. İnşallah başaracağım, altın madalyayı ülkemize getireceğim."

        Kadın boksunun başarısından övgüyle söz eden Gizem, "Kadın boksunda Buse ablalarımız Tokyo Olimpiyatları'nda çok iyi bir çıkış yakaladı. Bize örnek oldular, öncülük ettiler. 2024 Paris Olimpiyatları'nda da kadın boksu olarak çok iyi başarılara imza attık. Bizim ablalarımız yapabiliyorsa biz de yapabiliriz. Bu bizim için büyük bir motivasyon kaynağı oluyor." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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