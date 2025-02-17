Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da devrilen pikabın sürücüsü yaralandı

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde devrilen pikabın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 19:50 Güncelleme: 17.02.2025 - 19:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da devrilen pikabın sürücüsü yaralandı
        ABONE OL

        Kastamonu'nun Cide ilçesinde devrilen pikabın sürücüsü yaralandı.

        Onur Çoban idaresindeki plakası öğrenilemeyen pikap, Dağlı mevkisinde devrildi.

        Kazada yaralanan Çoban, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Güran cinayetinde sıcak gelişme
        Güran cinayetinde sıcak gelişme
        Sendikada silahlı saldırı!
        Sendikada silahlı saldırı!
        Real Madrid'de kriz: Arda Güler ve Ancelotti
        Real Madrid'de kriz: Arda Güler ve Ancelotti
        17 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        17 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Üniversitede silahlı saldırı! Dekan yardımcısını vurdu!
        Üniversitede silahlı saldırı! Dekan yardımcısını vurdu!
        Önce tahliye, sonra yeniden tutuklama kararı verildi
        Önce tahliye, sonra yeniden tutuklama kararı verildi
        Almanya'da seçimlerde son durum ne?
        Almanya'da seçimlerde son durum ne?
        TFF'den derbi için başkanlara çağrı!
        TFF'den derbi için başkanlara çağrı!
        Rusya: ABD, Ukrayna krizinin çözümüne yardımcı olabilir
        Rusya: ABD, Ukrayna krizinin çözümüne yardımcı olabilir
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istemi
        Yunus’ta pürüz: 14 milyon Euro!
        Yunus’ta pürüz: 14 milyon Euro!
        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı!
        AKOM ve Meteoroloji'den İstanbul için kar alarmı!
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        2. ve 3. Lig'de haftanın canlı maçları
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Dünden bugüne ne kadar değiştiler?
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Alperen'in gurur gecesi! "Türk terminatör"
        Boşanma davalarına yeni formül
        Boşanma davalarına yeni formül
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        Atkıyı annesinin boğazını doladı! "Annemi boğdum!"
        Ümit Özdağ hakkında 4 yıl 8 ay hapis istemi
        Ümit Özdağ hakkında 4 yıl 8 ay hapis istemi
        "Hikâyesine güveniyoruz"
        "Hikâyesine güveniyoruz"

        Benzer Haberler

        Kastamonu Valisi Dallı, denetimler sonucu 12 turizm işletmesinin kapatıldığ...
        Kastamonu Valisi Dallı, denetimler sonucu 12 turizm işletmesinin kapatıldığ...
        Cide Belediyesinden fırtına uyarısı
        Cide Belediyesinden fırtına uyarısı
        Kastamonu'da karlı yolları yaban hayvanları için aşıp doğaya yem bıraktılar
        Kastamonu'da karlı yolları yaban hayvanları için aşıp doğaya yem bıraktılar
        Kastamonu'da sis etkili oluyor
        Kastamonu'da sis etkili oluyor
        Kastamonu'da üniversite öğrencisi, elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonu...
        Kastamonu'da üniversite öğrencisi, elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonu...
        Kastamonu'da bebek ve çocuk defilesi düzenlendi
        Kastamonu'da bebek ve çocuk defilesi düzenlendi