Kastamonu'da devrilen pikabın sürücüsü yaralandı
Kastamonu'nun Cide ilçesinde devrilen pikabın sürücüsü yaralandı.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde devrilen pikabın sürücüsü yaralandı.
Onur Çoban idaresindeki plakası öğrenilemeyen pikap, Dağlı mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan Çoban, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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