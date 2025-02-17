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        Kastamonu'da sis etkili oluyor

        Kastamonu-Ankara kara yolu ile İstanbul yolu mevkisinde sis etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 11:12 Güncelleme: 17.02.2025 - 11:38
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        Kastamonu'da sis etkili oluyor
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        Kastamonu-Ankara kara yolu ile İstanbul yolu mevkisinde sis etkili oluyor.

        Bölgedeki sis nedeniyle Batı Çevre Yolu'nda görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

        Sürücüler, Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolu ile İstanbul yolunda ilerlemekte güçlük çekti.

        Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyarıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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