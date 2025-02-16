Kastamonu'da üniversite öğrencisi, elindeki tüfeğin kazara ateş alması sonucu öldü

Kastamonu Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Üniversitemiz Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü öğrencisi Furkan Çörekçi'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine ve tüm camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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