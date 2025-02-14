Kastamonu'da kar nedeniyle 12 köye ulaşım sağlanamıyor
Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Valilikten alınan bilgiye göre, kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımı aksattı.
Dün akşam 157 köy yolunun kapalı olduğu kentte, yapılan çalışmalar sonucu bu sayı 12'ye indi.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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