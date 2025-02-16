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        Haberler Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu: Hamas'ı ortadan kaldıracağız | Dış Haberler

        Netanyahu: Hamas'ı ortadan kaldıracağız

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Hamas'ı ortadan kaldıracağız" dedi. Trump ile iş birliği içinde olduğunu söyleyen Netanyahu, "Trump, İsrail'in Beyaz Saray'daki en büyük dostu" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk / Reuters
        Giriş: 16.02.2025 - 14:59 Güncelleme: 16.02.2025 - 15:16
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        Netanyahu: Hamas'ı ortadan kaldıracağız
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        İsrail ile Hamas arasında esir takası anlaşmasının ikinci aşaması ve ateşkes için müzakerelerin yeniden başlatılması yönündeki uluslararası baskılar artarken ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, resmi temaslarda bulunmak üzere İsrail'e geldi.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Tel Aviv'de yaptıkları görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

        İsrail Başbakanı Netanyahu, "İsrail hedefinde kararlı, Hamas'ı ortadan kaldıracağız" dedi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini dile getiren Netanyahu, Trump ile iş birliği içinde olduklarını dile getirerek "Trump, İsrail'in Beyaz Saray'daki en büyük dostu" ifadelerini kullandı.

        Netanyahu, Hizbullah'ın tercihen Lübnan ordusu tarafından silahsızlandırılması gerektiğini söyledi.

        ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Trump'ın rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için Netanyahu ile çalıştığını dile getirdi.

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