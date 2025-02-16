Sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteyenler için aralıklı oruç diyeti, en çok tercih edilen yöntemlerden biri haline geldi. Ancak, bu diyetin etkisini anlamak için ayda kaç kilo verilebileceğini araştırmak önemlidir. İşte aralıklı oruçla ilgili merak edilenler...

UYARI: Uzman bir hekime danışmadan, aralıklı oruç da dahil hiçbir diyete başlanılmamalıdır. Bilinçsizce yapılan her diyet, sağlık için önemli bir risk oluşturabilir.

ARALIKLI ORUÇ NEDİR?

Aralıklı oruç, normal şekilde yemek yediğiniz dönemler ile az veya hiç yemediğiniz uzun süreler arasında geçiş yaptığınız bir yeme planıdır. Aralıklı oruç en çok kilo vermek için tercih edilir. Aralıklı orucun farklı versiyonları vardır. Bunlar arasında alternatif gün orucu, 5:2 aralıklı oruç (haftada 2 gün oruç tutma) ve günlük zaman kısıtlamalı beslenme (sadece günün belirli saatlerinde yemek yeme) yer alır.

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ARALIKLI ORUÇ DİYETİ NASIL YAPILIR?

Aralıklı oruç, 16 saat aç kalıp, geriye kalan 8 saatlik süre zarfında yemek yenerek yapılan bir diyettir. Öğlen yenilen ilk öğünden sonra 8. saatin dolmasına yakın günün ikinci öğünü olan akşam yemeği yenir ve 16 saatlik açlık başlar. Sabah ve akşam öğünü arasında açlık kontrolü zor olan kişiler isteğe bağlı olarak ara öğün yapabilir.

Akşam öğününden sonra yine sıvı tüketimi yapılabilir ama ertesi sabah öğününe kadar katı gıda tüketilmez. Bu süre zarfı 16 saate tekabül eder ve bu 16 saatlik açlığa uyku saatleri de dahildir. Aralıklı oruç diyeti birkaç gün, hafta, ay ve hatta tüm yıla yayılabilen bir beslenme şeklidir. İsteğe bağlı olarak haftada 2 kere, ayda 1 kere ya da 1 hafta boyunca düzenli olarak aralıklı oruç yapılabilir. Bu uygulamanın yapılması için kişinin alışkanlıklarına bakılmalı, varsa hastalıklarının tespiti yapılmalı ve aralıklı orucun başlangıcına karar verilmelidir.

ARALIKLI ORUÇ DİYETİ TÜRLERİ NELERDİR?

1. 5/2 YÖNTEMİ

Aralıklı orucun 5:2 kuralında 5 gün normal bir beslenme düzeninde ilerlenir, kalan 2 gün ise oruç düzenine geçilir. Ancak bu oruç hiçbir şey tüketilmemesi anlamına gelmez. Bu iki gün içinde çok kısıtlı bir tüketim yapılabilir. Bu tüketim kadınlarda en fazla 500 kalori, erkeklerde ise yaklaşık 600 kaloriye denk gelir.

REKLAM 2. 16/8 YÖNTEMİ YA DA 14/10 YÖNTEMİ Aralıklı oruç diyetindeki 16:8 kuralı, 16 saat aç kalıp belirlenen 8 saat boyunca diyet programına bağlı besin tüketimi ve sıvı alımını içerir. 16 saatlik açlık süresine uyku süresi de dahildir. Alternatif olarak aynı prensiple 14 saat oruç tutulurken, 10 saatlik bir beslenme süresi söz konusudur. 16:8 yönteminde yalnızca sabah 10 ile akşam 6 arasında yemek yenirken, 14/10 yönteminde sabah 9 ile akşam 7 arasında yemek yenir. 3. 24 SAATLİK ORUÇ (YE-DUR-YE YÖNTEMİ) Ye:dur:ye kuralında ise amaç 24 saat aç kalmaktır. Ancak 24 saatlik bu açlık haftanın bir veya iki günü uygulanır. Önceki gün son yemeğinizi akşam 19'da yediyseniz ertesi gün 19'a kadar aç kalmanız gerekir. Aralıklı oruç diyetinin bu kuralı uzun süre aç kalmayı içerdiği için baş ağrısı, baş dönmesi, agresiflik gibi yan etkiler ortaya çıkarabilir. Ye:dur:ye yöntemini uygulayan kişiler 24 saatlik açlık dışındaki günlerde normal bir şekilde beslenmelidir. 4. ALTERNATİF GÜN ORUCU Çok değişen aralıklı oruç yöntemidir. Örneğin oruç tutulan günlerde normalde alınan kalorinin belli bir yüzdesi kadar kalori alınırken, kalan günlerde normal beslenme düzenine devam edilir. REKLAM YAŞA GÖRE ARALIKLI ORUÇ SAATLERİ NELERDİR? - Genç yetişkinler (20-40): 16:8 yöntemi; 16 saat açlık, 8 saat yemek. - Orta yaş (40-60): 5:2 Diyeti; haftada 5 gün normal, 2 gün düşük kalori alımı - İleri Yaş (60+): 12:12 yöntemi; 12 saat açlık, 12 saat yemek ARALIKLI ORUÇ DİYETİ AYDA KAÇ KİLO VERDİRİR? Aralıklı oruç diyetinin kilo verdirmesi kurallara eksiksiz uyulduğu takdirde mümkündür. Bu diyet 3 haftalık bir sürede, kişinin metabolizmasına ve uyguladığı diyetin içeriğine bağlı olarak değişkenlik göstermekle beraber, ortalama minimum 3 kilo civarında zayıflama sağlayabilir. Diğer diyet programlarına nazaran daha katı kurallar içeren ancak uygun yapıldığı takdirde etkisini daha hızı fark edeceğiniz 8 saat diyeti, bu 8 saatin sonunda minik atıştırmalıklar yedikten sonra yeniden 16 saat boyunca bir şey yemeden oruç tutulması anlamına gelir. ARALIKLI ORUÇ LİSTESİNDE NELER YER ALMALIDIR? Aralıklı oruç diyetinde amaç sadece aç kalmak değil, aç kalındıktan sonra tüketilen gıdaların sağlıklı olmasıdır. Bu doğrultuda protein bakımından zengin besinler, tam tahıllı gıdalar, sağlıklı yağlar, meyve-sebzeler ve probiyotikler ağırlıklı olarak tüketilmelidir. Gıdaların yanında aralıklı oruç diyetinda sıvı alımı da önemlidir. Aralıklı oruç diyeti yapan kişilerin bol bol su içmesi gerekir.