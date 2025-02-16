İstanbul Valisi Davut Gül'den önemli açıklamalar
İstanbul Valisi Davut Gül, Habertürk'te Faruk Aksoy'un sorularını yanıtladı. Vali Gül, İstanbul'daki sahte içki operasyonlarına ilişkin açıklamada bulundu. Gül, "Alan da satan da içkinin sahte olduğunu biliyor" dedi.
İstanbul Valisi Davut Gül, Habertürk'te Faruk Aksoy'un sorularını yanıtlıyor. Vali Gül, İstanbul'daki sahte içki operasyonlarına ilişkin açıklamada bulundu. Gül, "Alan da satan da içkinin sahte olduğunu biliyor" dedi.
Vali Gül'ün açıklamalarından satırbaşları:
Alan da satan da içkinin sahte olduğunu biliyor. Tezgah altında satılan pet şişelerde satılan içkiden bahsediyoruz. İçine çeşitli maddeler konulmuş zehirden bahsediyoruz. 3 defa kullandığında bir şey olmadığı içki, dördüncü sefer kullandığında sizi canından edebiliyor. Bizim yaptığımız denetimleri artırdık. Tarım müdürlüğü, zabıta, ilçe belediyesi, emniyet bütün birimleriyle olabildiğince denetimleri artırdık.
Büfelere, içki satan yerlere geçen sene kasım ayında kamera takma zorunluluğu getirdik. İçki satma ruhsatı olan yerlerde kameraların takılması gerekiyor. Ve bir ay boyunca o kameraların kayıt etmesi gerekiyor.
Şuan İstanbul'daki bütün büfelerde ruhtası olan işletmelerde bu dediğim kameralar var. Ayrıca bu sene yaptığımız bir uygulama da şu; herhangi bir işletmede kaçak içki, sahte içki bulduğumuzda sadece adli olarak ceza vermiyoruz aynı zamanda işletme ruhsatını iptal etmek için ilçe belediyelerine bildirimde bulunuyoruz.
İSTANBUL'DA SUÇ ÇETELERİ
İstanbul'un 16 milyona yakın nüfusu var. Bunun dışında hem Anadolu'da hem yurt dışında gelen milyonlarca hemşehrimiz var. Bu nüfus oranına baktığımızda, zaman zaman suç işleniyor ama İstanbul'da suç işleme oranları nüfus itibarıyla dünyada benzer şehirlerin altında. 2024'te işlenen suçlara baktığınızda 2023'e göre azalma var. Kişilere karşı işlenen suçlarda da mal varlığına karşı işlenen suçlarda da azalma var. Kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 9.7 daha az suç işlendi. Mal varlığına karşı işlenen suçlardan da yaklaşık yüzde 30'a yakın daha az suç işlendi. Bu şunu gösteriyor; 2024'te 2023'e göre İstanbul'umuz daha huzurlu. Bu sadece İstabul'da da değil Türkiye'nin her tarafında bu iyileşme devam ediyor.
İstanbul'da özellikle çetelere karşı operasyon sayısı itibarıyla yüzde 56 daha fazla operasyon yapıldı.
DÜZENSİZ GÖÇMENLER
İstanbul dünya kenti. Bizde şuan kayıtlı olan 1 milyon 27 bin yabancı var. Herhangi bir kulüpte futbol oynayan, basketbol oynayan sporcudan tutun da buraya ticaret için gelen bütün herkes. Dolayısıyla da bunlar kayıtlı. Kim olduğunu biliyoruz nerede yaşadığını biliyoruz ne yaptığını biliyoruz. Bunların dışında ülkemize illegal yollarla giren ya da legal yollarla girip o süresi tamamlanan kişilerin şehrimizden ülkemizden kendi ülkelerine gitmeleriyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Kaçak göçle mücadelemiz bu. Mobil göç noktalarımız var bizim. Sayın bakanımızın projesi olan İstanbul'da yaklaşık 100 tane mobik göç noktası var.
Vize ihlali ile ilgili ya da girişle ilgili polislerimiz şüphelendiğinde karakola götürmeden en yakın noktaya götürerek bu kişinin turist mi kaçak göçmen mi bunu anlayabilecek bir makanizma. Bununla birlikte yapılan çalışmalarda 2024'te 750 bin sorgulama yapılmış. Sorgulanan kişinin yaklaşık yüzde 10'u kaçak göçmen yakalanmış ve bunlarn sınırdışı edilme işlemi başlamış. Ocak ve Şubat ayına baktığımızda bu yüzde 10'nun yüzde 5'lere düştüğünü görüyoruz.
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