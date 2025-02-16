İstanbul Valisi Davut Gül'den önemli açıklamalar

İstanbul Valisi Davut Gül, Habertürk'te Faruk Aksoy'un sorularını yanıtlıyor. Vali Gül, İstanbul'daki sahte içki operasyonlarına ilişkin açıklamada bulundu. Gül, "Alan da satan da içkinin sahte olduğunu biliyor" dedi.

Vali Gül'ün açıklamalarından satırbaşları:

Alan da satan da içkinin sahte olduğunu biliyor. Tezgah altında satılan pet şişelerde satılan içkiden bahsediyoruz. İçine çeşitli maddeler konulmuş zehirden bahsediyoruz. 3 defa kullandığında bir şey olmadığı içki, dördüncü sefer kullandığında sizi canından edebiliyor. Bizim yaptığımız denetimleri artırdık. Tarım müdürlüğü, zabıta, ilçe belediyesi, emniyet bütün birimleriyle olabildiğince denetimleri artırdık.

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Büfelere, içki satan yerlere geçen sene kasım ayında kamera takma zorunluluğu getirdik. İçki satma ruhsatı olan yerlerde kameraların takılması gerekiyor. Ve bir ay boyunca o kameraların kayıt etmesi gerekiyor.

Şuan İstanbul'daki bütün büfelerde ruhtası olan işletmelerde bu dediğim kameralar var. Ayrıca bu sene yaptığımız bir uygulama da şu; herhangi bir işletmede kaçak içki, sahte içki bulduğumuzda sadece adli olarak ceza vermiyoruz aynı zamanda işletme ruhsatını iptal etmek için ilçe belediyelerine bildirimde bulunuyoruz.

İSTANBUL'DA SUÇ ÇETELERİ

İstanbul'un 16 milyona yakın nüfusu var. Bunun dışında hem Anadolu'da hem yurt dışında gelen milyonlarca hemşehrimiz var. Bu nüfus oranına baktığımızda, zaman zaman suç işleniyor ama İstanbul'da suç işleme oranları nüfus itibarıyla dünyada benzer şehirlerin altında. 2024'te işlenen suçlara baktığınızda 2023'e göre azalma var. Kişilere karşı işlenen suçlarda da mal varlığına karşı işlenen suçlarda da azalma var. Kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 9.7 daha az suç işlendi. Mal varlığına karşı işlenen suçlardan da yaklaşık yüzde 30'a yakın daha az suç işlendi. Bu şunu gösteriyor; 2024'te 2023'e göre İstanbul'umuz daha huzurlu. Bu sadece İstabul'da da değil Türkiye'nin her tarafında bu iyileşme devam ediyor.

İstanbul'da özellikle çetelere karşı operasyon sayısı itibarıyla yüzde 56 daha fazla operasyon yapıldı.