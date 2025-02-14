Kastamonu'da katarakt ve kombine göz kornea ameliyatı yapıldı

Kastamonu'da ilk kez gerçekleştirilen katarakt ile kombine göz kornea nakli ameliyatının başarıyla tamamlandığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bir hastaya, Kastamonu Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Firdevs Örnek önderliğinde, Dr. Öğretim Üyesi Barış Kömür tarafından yaklaşık 2 saat süren başarılı bir operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Yaklaşık 25 yıl önce iş kazası geçiren hastanın sol gözünde ağır görme kaybı bulunduğu belirtilen açıklamada, "Enfeksiyonlara bağlı delinmekte olan kornea ve kornea üzerine yürümüş kataraktı olan hastaya Kastamonu'da kombine katarakt, göz içi lens implantasyonu, etin alınması ve kornea nakli ameliyatı yapıldı. Prof. Dr. Örnek ve Dr. Öğretim Üyesi Kömür tarafından gerçekleştirilen ameliyat, aynı zamanda ilimizin ilk katarakt ile birlikte yapılan kombine kornea nakli ameliyatı oldu. Ameliyat sonrası hasta tekrar görmeye başladı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kömür, organ bağışı yapan bir kişiden alınan korneanın hastaya başarılı şekilde nakledildiğini kaydetti.

İl Sağlık Müdürü Çağdaş Derdiyok da Kastamonu'da ilk olma özelliği taşıyan operasyon dolayısıyla Örnek ve Kömür'e teşekkür etti.