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        Arkadaşının ısrarıyla başladığı dericilik sanatı işi oldu

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da yaşayan ve arkadaşının ısrarıyla dericilik sanatıyla uğraşmaya başlayan 37 yaşındaki Nihal Atak, yaptığı ürünleri sipariş üzerine iç piyasaya ve yurt dışına gönderiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 11:52 Güncelleme: 16.02.2025 - 11:52
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        Arkadaşının ısrarıyla başladığı dericilik sanatı işi oldu
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        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da yaşayan ve arkadaşının ısrarıyla dericilik sanatıyla uğraşmaya başlayan 37 yaşındaki Nihal Atak, yaptığı ürünleri sipariş üzerine iç piyasaya ve yurt dışına gönderiyor.

        Yaklaşık 5 yıl önce arkadaşının tavsiyesiyle dericilik sanatıyla ilgilenmeye başlayan Atak, bir süre sonra yapamayacağını düşünerek bu işi bıraktı.

        Arkadaşının ısrarı üzerine yeniden bu sanatla ilgilenmeye başlayan Atak, o günden bu yana dericilik sanatından kopmadı.

        Kendisine ait atölyesi bulunan Nihal Atak, AA muhabirine, dericilik sanatıyla bir arkadaşını ziyarete gittiği sırada tanıştığını söyledi.

        Arkadaşının dericilik sanatı kursuna gittiğini söylediğini, kendisini de kursa davet ettiğini anlatan Atak, "O güne kadar deri kullanmışlığım yoktu, bildiğim bir şey de değildi. Israrı üzerine biraz uğraşmaya çalıştık ama yaptıklarımı bir şeye benzetemedim ve bıraktım. 'Tekrar yap.' diye ısrar etti. Onun ısrarı sayesinde cesaret ettim. Yine beceremediğimi düşündüğüm için tekrar bıraktım. Görüşmeye devam ettikçe ısrarları sürdü. Ben de bu şekilde başlamış oldum. Yaptıklarım, arkadaşlarım tarafından beğenilmeye başlandı. Ben de devam ettikçe yeni ürünler yaptım." dedi.

        - "Arkadaşlarla aramızda 'Deri bir aşktır.' diyoruz"

        İlk başta yaptığı ürünleri beğenmediğini belirten Atak, "Bozdum, yapmak istemedim. Arkadaşımın ısrarı sayesinde yaptıkça güzel olduğunu düşünmeye başladım. O kadar çok sevdim ki deriye dokunmadığım, ilgilenmediğim bir gün ziyan geliyor bana. Arkadaşlarla aramızda 'Deri bir aşktır.' diyoruz. Bir nevi terapi. Yaparken onunla bütünleşip her şeyi unutuyorsunuz." ifadesini kullandı.

        Bu işi benimsedikten sonra atölye açtığını dile getiren Atak, "Daha önce evdeydim. Baktım bu işi seviyorum, yaklaşık 4 ay önce Münire Medresesi El Sanatları Çarşısı'nda küçük atölye açtım. Çalışmalarımı orada sürdürüyorum." diye konuştu.

        Deriden yaptığı ürünler hakkında bilgi veren Atak, şöyle devam etti:

        "Deriden sadece bir cüzdan, kartlık değil, saat kordonu, kravat, yelek, çanta, şapka, dosyalık, takı olmak üzere 15 çeşit ürün yapıyorum. Ürünlerimi sosyal medya üzerinden satıyorum. Özel sipariş veren müşterilerim oluyor. Kendi yaptığım ürünleri alanlar oluyor. Yunanistan'dan bir müşterim, telefon kılıfını kaplamamı istemişti, onu yapıp gönderdim. Almanya'dan bir müşterim saat kordonu ve cüzdan istemişti, onları yapıp gönderdim. Türkiye'nin her yerine satış yapıyorum."

        Nihal Atak, usta öğretici belgesi de aldığını belirterek, "Bu sayede unutulmaya yüz tutmuş bu meslek dalını öğretmeye, yeni öğrenciler yetiştirerek yaşatmaya devam ediyorum." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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