Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Kastamonu'nun Araç ve Tosya ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu ve kaçak içki operasyonlarında yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı.
Kastamonu'nun Araç ve Tosya ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu ve kaçak içki operasyonlarında yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Araç ilçesinde M.Ç'nin ev ve aracında yapılan aramada, sentetik ecza hapı ve uyuşturucu ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan, Tosya'da iş yerine operasyon düzenlenen C.Ö'nün sahte içki sattığı belirlendi.
Şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı, sahte içkilere el konuldu.
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