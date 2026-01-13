Habertürk
        Taşköprü'de kar yağışı etkili oldu

        Taşköprü'de kar yağışı etkili oldu

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        Giriş: 13.01.2026 - 11:28 Güncelleme: 13.01.2026 - 11:28
        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        Gece boyunca aralıklarla devam eden kar yağışıyla birlikte ilçe güne beyaz örtüyle uyandı.

        Kar yağışının ardından oluşan manzara dron ile görüntülendi.

