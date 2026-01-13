Taşköprü'de kar yağışı etkili oldu
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kar yağışı etkili oldu.
Gece boyunca aralıklarla devam eden kar yağışıyla birlikte ilçe güne beyaz örtüyle uyandı.
Kar yağışının ardından oluşan manzara dron ile görüntülendi.
