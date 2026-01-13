Kastamonu merkez ve yüksek kesimlerde kar etkili oluyor
Kastamonu merkez ve ilçelerinde kar etkisini gösteriyor.
Kent merkezi ile ilçelerde yoğun şekilde yağan karın ardından doğa beyaz örtüyle kaplandı.
Kent merkezinde yağış nedeniyle binaların çatıları ve parklar beyaza büründü. Yüksek rakımlı yerlerde ise kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı.
Ekipler, kapanan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürken, karın kent merkezinde oluşturduğu manzara dronla görüntülendi.
