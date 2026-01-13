Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Anadolu'nun "yüce dağı" Ilgaz, yarıyıl tatilinde kayak turizmini tercih edecekler için hazır

        ÖZGÜR ALANTOR - Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezleri, her seviyeye uygun pistleri ve doğal güzellikleriyle yarıyıl tatilinde misafirlerini bekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 11:38 Güncelleme: 13.01.2026 - 11:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu'nun "yüce dağı" Ilgaz, yarıyıl tatilinde kayak turizmini tercih edecekler için hazır
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ÖZGÜR ALANTOR - Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezleri, her seviyeye uygun pistleri ve doğal güzellikleriyle yarıyıl tatilinde misafirlerini bekliyor.

        Kastamonu-Çankırı sınırında Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek noktalarından olan Ilgaz, Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizmi merkezleri arasında bulunuyor.

        Kastamonu merkeze 40, Ankara'ya yaklaşık 200, İstanbul'a ise 450 kilometre mesafede bulunan Ilgaz, Kastamonu Havalimanı'nın 2013 yılında yapılmasının ardından kayakseverlerin daha kolay ulaşabileceği bir yer haline geldi.

        Kayak merkezine Kastamonu ve Çankırı'nın yanı sıra Samsun, Sinop, Bartın, Amasya, İstanbul, Ankara ve Karabük başta olmak üzere birçok ilden ziyaretçi geliyor.

        Ilgaz Dağı Kayak Merkezi ile açılışı 2020'de yapılan Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yerli ve yabancı ziyaretçiler, dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçiriyor. Kayak yapmak istemeyen ziyaretçiler, doğal güzellikler arasında teleferikle dolaşıp yürüyüş imkanı bulabiliyor.

        Ilgaz Dağı'ndaki otelin genel müdürü Muhammet Timur, AA muhabirine, yarıyıl tatiline hazır olduklarını söyledi.

        Bölgede kar oranının oldukça iyi olduğuna işaret eden Timur, "Şu anda Ilgaz'da kar durumu beklenen potansiyele ulaştı. Bir metre civarında kar var. Pistlerimizin tamamı açık. İki teleferik de iki kayak merkezi de açık." dedi.

        - "Yarıyıl tatilinin ikinci haftasında 3 gün sürecek olan Ilgaz Fest olacak"

        Otel olarak yarıyıl tatili hazırlıklarını sürdürdüklerini kaydeden Timur, "Yarıyılda gelmek isteyenler, 3 kayak pistimiz var, buralarda kayak yapabilirler. Akşam eğlencelerimiz, canlı müziklerimiz olacak. Yarıyıl tatilinin ikinci haftasında 3 gün sürecek olan Ilgaz Fest olacak. DJ performansları, sanatçılarımız olacak. Açık havada etkinliklerimiz olacak." diye konuştu.

        Doluluk oranlarının iyi durumda olduğunu aktaran Timur, "Şu anda doluluk oranlarımız yüzde 80'lerde. Yarıyıl tatilinde yüzde 100 olmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Ankara'dan gelen Emre Uzun da Ilgaz'ı çok beğendiklerini dile getirerek, "Kış mevsimini değerlendirelim diye Ankara'dan geldik. Çok güzel bir yer. Teleferikle dolaştık, kayak yaptık." dedi.

        Ailesiyle gelen Ali Çağan Yılmaz ise kızakla kaydıklarını, Ilgaz'da çok eğlendiklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Halep mesajı
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Bahçeli: Günümüzün "hasta adam"ı ABD'dir
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        Taşınmaz satışlarında yeni dönem
        17 yaşındaki Eylül'den acı haber! Ablası öldürdü!
        17 yaşındaki Eylül'den acı haber! Ablası öldürdü!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Tedesco'dan geleceğine dair çarpıcı açıklama!
        Yeni mobil uygulama: "Öldün mü?"
        Yeni mobil uygulama: "Öldün mü?"
        Fed'in eski başkanlarından Powell'a destek
        Fed'in eski başkanlarından Powell'a destek
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Fenerbahçe'den Kante bombası! Görüşmeler başladı
        Eskort siteleri üzerinden lüks otellere servis! İstanbul’da fuhuş operasyonu!
        Eskort siteleri üzerinden lüks otellere servis! İstanbul’da fuhuş operasyonu!
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu sesleri!
        Baba ile oğlunu böyle vurdular! Birisi kurtarılamadı!
        Baba ile oğlunu böyle vurdular! Birisi kurtarılamadı!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        "Korkmuyoruz"
        "Korkmuyoruz"
        Beyaz Saray'dan dikkat çeken Grönland paylaşımı
        Beyaz Saray'dan dikkat çeken Grönland paylaşımı
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Dünyanın dört bir yanından kahvaltı tercihleri!
        Turist olarak geldi 3 günde 3 kişiyi soydu!
        Turist olarak geldi 3 günde 3 kişiyi soydu!
        Bir hafta neden 7 günden oluşur?
        Bir hafta neden 7 günden oluşur?
        Tuğçe, 21 yaşında... Önce mesaj sonra kurşun yağmuru!
        Tuğçe, 21 yaşında... Önce mesaj sonra kurşun yağmuru!
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        İran'daki protestolar hakkında neler biliniyor?
        "Işık hızıyla kabul ettim"
        "Işık hızıyla kabul ettim"

        Benzer Haberler

        Kastamonu merkez ve yüksek kesimlerde kar etkili oluyor
        Kastamonu merkez ve yüksek kesimlerde kar etkili oluyor
        Taşköprü'de kar yağışı etkili oldu
        Taşköprü'de kar yağışı etkili oldu
        Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor
        Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor
        Kastamonu'nun 2 ilçesinde daha kar nedeniyle eğitime ara verildi
        Kastamonu'nun 2 ilçesinde daha kar nedeniyle eğitime ara verildi
        Kastamonu'da buzlanma ve don nedeniyle motosikletlerin trafiğe çıkışı yasak...
        Kastamonu'da buzlanma ve don nedeniyle motosikletlerin trafiğe çıkışı yasak...
        Kastamonu'da kent merkezi ile 6 ilçede taşımalı eğitime ara verildi
        Kastamonu'da kent merkezi ile 6 ilçede taşımalı eğitime ara verildi